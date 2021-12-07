Fatma Kaymaz hamile! Esra Erol canlı yayınında, çocuğu aldırmak istediğini söyledi

Esra Erol’da milyonları etkileyen bir hikayeye dönüşen Fatma Kaymaz ile gelişmeler yine izleyenlerin gözlerini doldurdu. Ahmet Kaymaz ile evlendikten sonra bir türlü istediği gibi hayat süremeyen Fatma, annesi Melahat Oruç ile birlikte soluğu Esra Erol’da aldı. Ahmet Kaymaz, hakkındaki korkunç iddialara cevap dahi veremedi.

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