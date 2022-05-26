Gaziantep’te Emniyet önünde canlı bomba paniği

Ve canlı bomba alarmı.. Tam da sınır ötesi harekatın ve artan tehditlerin konuşulduğu bir ortamda "Ne oluyor" dedirten haber, bugün akşam saatlerinde Gaziantep'ten geldi.. İl Emniyet Müdürlüğü binasına doğru bağırarak koşan bir şüpheliye, polis, "dur ihtarı"na uymayınca ateşle karşılık verdi..

"Üzerimde bomba var" dedi, emniyet müdürlüğüne girmeye çalıştı. Dur ihtarına uymayınca vuruldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği yaşandı.

Şüpheli bir kişi, bağırarak emniyet müdürlüğüne doğru koşmaya başladı.

Üzerinde bomba elinde de kumandası olduğunu söyledi..

Polis ekipleri uzun süre ikaz etti o şahsı ancak bölgeden uzaklaşmayınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Yere yığılan şüphelinin üzerinde bomba olup olmadığı, önce drone ile kontrol edildi.

Daha sonra da bomba imha uzmanı geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cadde trafiğe kapatıldı.

Şüphelinin kendisine canlı bomba süsü verdiği ve suç dosyasının kabarık olduğu açıklandı.