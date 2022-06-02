İhanet içinde ihanet!

Bir süredir ulaşamadığı eşini bulmak için Esra Erol'un kapısını çalan Halil Kapucu, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Bahse konu eş, aslında kayıp değildi. Sosyal medyadan tanıştığı biriyle kaçmıştı. Üstelik o da evliydi. Ve karısını terk ederken evde ne var ne yok satmaktan da çekinmemişti.

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