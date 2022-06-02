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2 Haziran 2022, Perşembe
İhanet içinde ihanet!

İhanet içinde ihanet!

Bir süredir ulaşamadığı eşini bulmak için Esra Erol'un kapısını çalan Halil Kapucu, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemedi. Bahse konu eş, aslında kayıp değildi. Sosyal medyadan tanıştığı biriyle kaçmıştı. Üstelik o da evliydi. Ve karısını terk ederken evde ne var ne yok satmaktan da çekinmemişti.

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