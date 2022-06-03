İki kardeşin acı ölümü Balkonda mahsur kalıp öldüler
Günün, şüphesiz, en acı haberi Kilis'ten geldi. Anne babaları, işleri çıkınca iki kardeşi evde bıraktı. Çocuklar oyun oynuyordu ki evde bir anda yangın çıktı. Dumandan etkilenmemek için balkona kaçtılar ama hırsızdan aşağı düşmekten korumak için takılan demir parmaklıklar çocukların sonunu hazırladı. Oyun oynarlarken alev kapanında mahsur kaldılar. Balkon demirli olduğu için yangından kaçamadılar. Kilis'te yaşayan Suriyeli çift, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp dışarı çıktı. Kapıyı da üzerlerine kilitledi. İki kardeş evde oyun oynadığı sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Kardeşler son çare balkona kaçabildi. Ancak balkon demir parmaklıkla kapalıydı. Çocukların çığlıklarını duyanlar yardıma koştu. Hemen evin kapısına gittiler ama o da fayda etmedi.