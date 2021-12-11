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11 Aralık 2021, Cumartesi
“İlkokul öğrencilerine balta ile saldırdı”

“İlkokul öğrencilerine balta ile saldırdı”

Ankara Keçiören’deki Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu’nun öğrencileri bir süredir korku içinde yaşıyor. Öğrencilerin ve ailelerin korkusunun sebebi ise çevreye dadanan tinerciler. Madde bağımlıları okulun çevresini mesken tutarak tehlike saçıyor. Tinerci korkusu çocuklarda büyük endişeye neden olurken madde bağımlılarının çocukları balta ile kovaladığına yönelik iddialar da aileleri korkutuyor.

Terk edilmiş bir binanın içinde yaşayan tinercilerin çocukları 'şeker vereceğim' bahanesiyle kandırmaya çalıştığı da velilerin iddiaları arasında. Veliler, terk edilmiş binanın yıkılmasını bekliyor.

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