İnsan hücresinden 3D yazıcıyla kulak üretildi

Sağlık alanında devrim yaratabilecek bir gelişmede. Amerika'da bir hastaya ilk kez insan hücresinden üretilen bir kulak nakledildi. Üstelik de üç boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak. Bilim dünyası, şimdiye kadar tam uyum sağlayan yöntemin ileride yaygınlaşmasını umut ediyor.

Üç boyutlu yazıcılar sağlık alanına girdi. Kulak bozukluğu olan hastaya, yapay kulak yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Alexa isimli bir kadın küçük ve şekil bozukluğu olan bir sağ kulakla dünyaya geldi.

Bu tarz organ implantları farklı malzemelerle bir süredir üretiliyordu. Ancak riskleri azaltan çalışma,

ABD merkezli bir klinik biyoteknoloji şirketinde yapıldı.