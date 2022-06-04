Kira zammına kızdı, evi yaktı!

Ev sahibi ile sekiz yıllık kiracısını karşı karşıya getiren, kiraya yapılan zam oldu. Artış oranına sinirlenen kiracı, yıllardır oturduğu daireyi ateşe verdi. Ev, içindeki eşyalarla birlikte alevlere teslim oldu. Ev sahibiyle kiracı arasında başlayan zam tartışması yangınla bitti. Kiracı, ev sahibine kızdı. Yüksek zamma karşılık yıllardır oturduğu evi ateşe verdi. Kundakçı kiracı; iddiaya göre evi yakmadan önce eşini aradı. Kadın korkudan çocuklarını yanına alıp, evden çıktı. Çok geçmeden de, daire içindeki eşyalarla birlikte alevlere teslim oldu.