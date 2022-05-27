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27 Mayıs 2022, Cuma
MGK’dan sınır ötesi harekat kararı

MGK’dan sınır ötesi harekat kararı

Resmen ilan edilmese de artık eli kulağında.. Tüm dünya, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturacağını biliyor. Dünkü milli güvenlik kurulu bu yüzden çok kritikti.. Ve nihayetinde MGK'nın bildirisinde, "yeni harekat" sinyali vardı. Bildirideki şu not önemli; "operasyon komşuların güvenliğine de katkı sağlar" cümlesi. Zira bizim güvenlik hassasiyetimiz komşularımızı da kapsıyor. Dediğimiz gibi eli kulağında; gözler sınırı ötesinde çevrilmiş durumda.

Geri sayım başladı. Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısından "yeni harekat sinyali" çıktı.

Toplantının ardından gözler Suriye'nin kuzeyine çevrildi. Bölgeye yapılacak olası operasyonun an meselesi olduğu söyleniyor.

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