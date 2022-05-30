Mübaşir ve avukatın kirli oyunu

Bir avukat ve bir mübaşir ölen bir adamın çocuklarının kapısını çaldı. "Babanızdan alacaklıyız" diyerek. Söyledikleri rakam epey yüksekti. Ve tezgah iyi kurgulanmıştı. Dava dosyasına sahte senet sokarak, ailenin tüm mal varlığına banka hesaplarına haciz dahi koydurmuşlardı. Ama neyse ki çok geçmeden foyaları ortaya çıktı. İBir avukat ve bir mübaşir ölen bir adamın çocuklarının kapısını çaldı. "Babanızdan alacaklıyız" diyerek. Söyledikleri rakam epey yüksekti. Ve tezgah iyi kurgulanmıştı. Dava dosyasına sahte senet sokarak, ailenin tüm mal varlığına banka hesaplarına haciz dahi koydurmuşlardı. Ama neyse ki çok geçmeden foyaları ortaya çıktı. İşte o avukat ve mübaşirin insanı hayrete düşüren senet oyunu.şte o avukat ve mübaşirin insanı hayrete düşüren senet oyunu.

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