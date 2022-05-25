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25 Mayıs 2022, Çarşamba
Muhammet Burhan’ı kim öldürdü?

Muhammet Burhan’ı kim öldürdü?

'Muhammed Burhan'... Geçtiğimiz yıl korkunç bir cinayete kurban gitmiş, Müge Anlı faillerin izini sürüyordu... Başarılı sunucu, işin peşini bırakmamaya kararlıydı. Canlı yayında akıl almaz gelişmeler yaşandı. 'Yasak aşk' iddiaları gündeme geldi... Ölen adamın eşi ve birlikte olduğu öne sürülen kişi, şüpheli listesinin başında geliyor.

Amasya Aksalur Köyü'nde yaşayan, 2 çocuk babası 'Muhammet Burhan' 16 ağustos 2021 tarihinde vahşice öldürülmüştü

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