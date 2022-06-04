ÖZEL HABER – Pişkin hırsızlar. Çaldılar, dövdüler, kaçtılar

Bir hırsızılık çetesi, İstanbul-Esenyurt'ta bir dükkanın önündeki ses sistemini çaldı. Üstelik de güpegündüz, etraf, insan doluyken yaptılar bunu. Peşlerine düşen dükkan sahibi hırsızları yakaladı ama soyulduğu yetmezmiş gibi, üstüne bir de dayak yedi.

Son derece pişkince geldiler, dükkanın önündeki ses sistemini çaldılar. Dükkan sahibi, peşlerine düştü. Hırsızları yakaladı. Ama onlara karşı koymaya gücü yetmedi. Üstüne bir de dayak yedi. Cebindeki cüzdanından oldu.