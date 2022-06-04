ÖZEL HABER - Senem Sude’nin “görme” mucizesi

"Kızınız bir daha göremez". Bu yıkan sözler, doktorlar tarafından üç yaşındaki 'Senem Sude'nin ailesine söylendi. Küçük kız, korneası saydam değil, beyaz renkte dünyaya geldi. Gözleri görmüyordu. Son adres, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi oldu. 'Senem Sude'ye, babasından kök hücre, bağış yoluyla da kornea nakli yapıldı ve "tedavi edilemez" denilen o küçük kız, başarılı operasyonun ardından, görmeye başladı.

"Kızın bir daha göremez" dediler. Babasından kök hücre nakledildi. Bağışçıdan kornea nakli yapıldı. Beyaz gözlü kız, şimdi görüyor.

Kornea tabakası yani gözün önündeki saat camı gibi saydam tabaka beyaz renkte 3 yaşındaki Senem Sude'nin. Gözünde kök hücre yetmezliği ile doğdu Senem Sude.

Van'da yaşayan şakır ailesi, kontrol için aralıklarla İstanbul'a geliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi göz bankasına yapılan kornea bağışları, Sadece Senem Sude'nin değil birçok kişinin hayatını kurtarıyor.