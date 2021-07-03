Pelin Hanım'dan Milyoner seyircilerine müzik ziyafeti

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi olan 20 yaşındaki Pelin Çelik, küçük yaşlarda piyano çalmaya başlamış ve lise yıllarında kurdukları müzik grubunun solistliğini ve gitaristliğini yapmış. Pandemi döneminden önce 6 dilde şarkılar söyleyip solo performanslarını gerçekleştiren Pelin Hanım’ın en büyük hayali yazdığı ve bestelediği şarkıyı dinleyiciyle buluşturabilmek.

atv Haber, Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündemini aktarırken, hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla güvenirliğin ve saygınlığın adresi olmaya devam ediyor.