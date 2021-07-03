ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
3 Temmuz 2021, Cumartesi

Pelin Hanım'dan Milyoner seyircilerine müzik ziyafeti

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi olan 20 yaşındaki Pelin Çelik, küçük yaşlarda piyano çalmaya başlamış ve lise yıllarında kurdukları müzik grubunun solistliğini ve gitaristliğini yapmış. Pandemi döneminden önce 6 dilde şarkılar söyleyip solo performanslarını gerçekleştiren Pelin Hanım’ın en büyük hayali yazdığı ve bestelediği şarkıyı dinleyiciyle buluşturabilmek.

atv Haber, Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündemini aktarırken, hızlı, doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla güvenirliğin ve saygınlığın adresi olmaya devam ediyor.

DEVAMI
ABONE OL
atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 3 Temmuz 2021, Cumartesi
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 3 Temmuz 2021, Cumartesi
atv Ana Haber
atv Ana Haber 2 Temmuz 2021, Cuma
atv Ana Haber
atv Ana Haber 1 Temmuz 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN