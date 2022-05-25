Pençe-Kilit şehitlerine veda.

Acı haber, dün Irak'ın kuzeyinden, Pençe-Kilit harekatının sürdüğü noktadan gelmişti.. Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli.. Teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düştüler.. Bugün, vatan uğruna can veren kahramanlarımıza veda günüydü.. Antalya, Ankara, İzmir, Hatay ve Malatya, şehitlerimiz için ayaktaydı. Omuz omuza, korkusuzca mücadele ettiler, şehadet şerbetini de beraber içtiler. Irak'ın kuzeyinde, Meluni Dağı'nda çıkan çatışmada şehit düşen 5 kahraman memleketlerinde ebediyete uğurlandı.