ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
25 Mayıs 2022, Çarşamba
Pençe-Kilit şehitlerine veda.

Pençe-Kilit şehitlerine veda.

Acı haber, dün Irak'ın kuzeyinden, Pençe-Kilit harekatının sürdüğü noktadan gelmişti.. Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli.. Teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düştüler.. Bugün, vatan uğruna can veren kahramanlarımıza veda günüydü.. Antalya, Ankara, İzmir, Hatay ve Malatya, şehitlerimiz için ayaktaydı. Omuz omuza, korkusuzca mücadele ettiler, şehadet şerbetini de beraber içtiler. Irak'ın kuzeyinde, Meluni Dağı'nda çıkan çatışmada şehit düşen 5 kahraman memleketlerinde ebediyete uğurlandı.

atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 25 Mayıs 2022, Çarşamba
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 25 Mayıs 2022, Çarşamba
atv Ana Haber
atv Ana Haber 24 Mayıs 2022, Salı
atv Ana Haber
atv Ana Haber 23 Mayıs 2022, Pazartesi
BİZE ULAŞIN