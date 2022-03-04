ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATV ANA HABER KISA VİDEO
4 Mart 2022, Cuma
Rusya Ukrayna savaşının dokuzuncu günü

Rusya Ukrayna savaşının dokuzuncu günü

Dünya, Ukrayna’da yaşanan savaş ve olası etkileri yüzünden yine diken üstünde. Rusya ve Ukrayna ikinci kez ateşkesi konuştu ancak müzakerelerden gelen tek bir iyi haber var. O da sivillerin tahliye edilebilmesi için açılması planlanan insani koridorlar. Dünyayı ayağa kaldıran haber Avrupa’nı en büyük nükleer santralinden geldi. atv Haber cephe hattında gelişmeleri izlerken bir anda hava saldırısı gerçekleşti. İşte savaşın 24 saatinde yaşanan gelişmeler:

İşte o bombardıman

Dünya çapında nükleer alarm

Nükleer santralde patlama

"Patlama Avrupa'nın sonu olur"

Ukrayna halkı Rus ordusuna direniyor

Tankların imha an

"Kıyamet uçağı" tatbikatta

Türkiye'den barış çağrısı

DEVAMI
atv Ana Haber
SON BÖLÜMÜ İZLE atv Ana Haber 4 Mart 2022, Cuma
BÖLÜMLER
TÜMÜ
atv Ana Haber
atv Ana Haber 4 Mart 2022, Cuma
atv Ana Haber
atv Ana Haber 3 Mart 2022, Perşembe
atv Ana Haber
atv Ana Haber 2 Mart 2022, Çarşamba
BİZE ULAŞIN