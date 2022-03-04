Rusya Ukrayna savaşının dokuzuncu günü
Dünya, Ukrayna’da yaşanan savaş ve olası etkileri yüzünden yine diken üstünde. Rusya ve Ukrayna ikinci kez ateşkesi konuştu ancak müzakerelerden gelen tek bir iyi haber var. O da sivillerin tahliye edilebilmesi için açılması planlanan insani koridorlar. Dünyayı ayağa kaldıran haber Avrupa’nı en büyük nükleer santralinden geldi. atv Haber cephe hattında gelişmeleri izlerken bir anda hava saldırısı gerçekleşti. İşte savaşın 24 saatinde yaşanan gelişmeler:
İşte o bombardıman
Dünya çapında nükleer alarm
Nükleer santralde patlama
"Patlama Avrupa'nın sonu olur"
Ukrayna halkı Rus ordusuna direniyor
Tankların imha an
"Kıyamet uçağı" tatbikatta
Türkiye'den barış çağrısı