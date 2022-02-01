Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin katil zanlısı Kadir Yasak böyle kaçtı

Türkiye, günlerdir Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetini konuşuyor. Caniler, sahibi olduğu mekanda Mahmutyazıcıoğlu'nu kurşun yağmuruna tutmuş ve yerde sürükleyerek işkence yapmıştı. atv Haber o gece tetiği çeken baş şüpheli Kadir Yasak'ın kaçış görüntülerine ulaştı. İşte katil zanlısı ve ağabeyinin elinde silahla koştuğu ve izini kaybettirmeye çalıştığı o anlar.
Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda saldırıya uğramış dakikalarca yerde sürüklenip kurşun yağmuruna tutulmuştu. Dehşetin ardından olay yerinden kaçan saldırgan Kadir Yasak'ın kaçış görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. O anlara sadece atv Haber ulaştı.
Katil zanlısı abi kardeş yüzlerini gizleyerek koşar adımlarla mekandan uzaklaştılar. Dehşetin baş şüphelisi Kadir Yasak'ın elinde de Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüme götüren o cinayet silahı vardı.