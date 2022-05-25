25 Mayıs 2022, Çarşamba
Selçuk Bayraktar MİG-29’u uçurdu.
Kardeş ülke Azerbaycan'da bugün tarihi anlar yaşandı... Karabağ savaşında büyük başarılara imza atan insansız hava aracı Bayraktar'ların ardından "Akıncı TİHA" da Bakü'deydi bugün. Teknofest kapsamında Azerbaycan'a giden Akıncı'yla birlikte Selçuk Bayraktar da oradaydı. Ama Selçuk Bayraktar bu kez bir MİG-29'a bindi ve gökyüzünde mühendisliğini yaptığı Akıncı'yla yan yana uçtu.
Akıncı TİHA ile savaş uçağı MİG-29 Bakü semalarında, resmen dans etti!
Kol uçuşunun bir bölümünde, kontrol Selçuk Bayraktar'ın ellerindeydi!
Gösteri şehirden heyecanla izlendi.