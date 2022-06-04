Tasmasız pitbull dehşeti

Dehşet dolu bir görüntü.. Adres, bu kez Ankara. Başrolde, bir pitbull var. Kurban ise; bir anne ve çocukları. Bir ay önce yaşandı saldırı. O an'a ilişkin görüntüler ise bugün ortaya çıktı.

Tam evin kapısından içeri gireceklerdi ki arkalarından yaklaşan tehlike bir anda üzerlerine atladı.

Önce küçük çocuğa saldırdı. Evladını korumak isteyen anne dakikalarca mücadele etti. Kendisini köpeğin önüne attı.

Görüntüler 3 Mayıs'ta Ankara Çankaya'da bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi, garaja park ettiği aracından indi, asansöre binerken pitbul cinsi köpeğinin tasmasını açıp, onu bahçede bıraktı. Site sakinlerine dehşeti yaşattı.

Önce taksiden inen bir karı kocaya, ardından yine bir başka site sakinine saldırdı köpek..

Aynı gün bir anne ile çocuğuna saldırdığı da biliniyordu. O saldırı anına ilişkin yeni ortaya çıkan görüntüler dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.