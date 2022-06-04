Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra bir araya geldi

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Selvi boylum, al yazmalım"ın başrol oyuncuları, usta isimler Türkan Şoray ve Kadir İnanır, 10 yıl aradan sonra, kamera karşısında bir araya geldi. Geçen kasım ayında geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez görüntülenen Kadir İnanır'ın, sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

Bir yanda Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, diğer yanda en yakışıklı jönlerinden Kadir İnanır.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde başrolü paylaşan iki usta oyunca yıllar sonra bir araya geldi.

Bu buluşma sevenleri kadar ikiliyi de heyecanlandırdı.

Geçen kasım ayında beyin kanaması geçiren Kadir İnanır, gazetecilerin sorularını esprili bir şekilde yanıtladı.

Kadir İnanır "biz Türkan hanımla hiç ayrılmadık ki hep görüyorsunuz işte gazeteler televizyonlar. Onun için öyle bir ayrılık gibi görmüyoruz yani."