Türkiye ile Katar arasında 15 kritik anlaşma imzalandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’daki temaslarını sürdürüyor. Kritik ziyarette 15 önemli anlaşmaya imza atıldı. Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmi tören düzenlendi. Katar ile önümüzdeki yıllarda tüm ilişkilerin daha da gelişeceğini vurgulayan Erdoğan, Körfez ülkeleriyle temasların artacağına dair sinyaller verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’daki Türk askerini de ziyaret etti.