Ucuz antifrize dikkat! Ucuz antifriz neden tehlikeli?

Ucuz antifriz kullanmak cebe zarar veriyor. Deniz suyu kullanılan antifrizler, yüksek maliyetli sorunlara yol açıyor.

Havalar soğudu, sürücüler kış hazırlıklarına başladı. Kışa hazırlık denilince ilk akla gelen ürün ise antifriz oluyor. Ucuz antifriz kullanmak ise geri dönüşü oldukça maliyetli olan hasarlara neden oluyor. İşin uzmanları kalitesiz antifriz kullanmanın zararlarını atv Haber'e anlattı.

Orijinal olmayan antifrizlerin içinde deniz suyu ve asit bulunduğunu ifade eden uzmanlar, trafiğe çıkan sürücüleri uyardı. Uzmanlar, 100 TL fark için 15 bin TL zarar oluşmaması için orijinal antifriz kullanılmasını tavsiye etti.