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26 Şubat 2022, Cumartesi
Ukrayna’da işgalin 3. günü! Zelenski halk kahramanı olurken Putin’e “savaşı durdur” çağrısı geldi

Ukrayna’da işgalin 3. günü! Zelenski halk kahramanı olurken Putin’e “savaşı durdur” çağrısı geldi

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Ukrayna halkı işgale direnirken Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de ülkesinde kalmayı tercih etti. Kiev sokaklarından 'işgale karşı sonuna kadar direniş' mesajı veren Zelenski, "Gerçek şu ki burası bizim toprağımız. Yaşasın Ukrayna" dedi.

Son dönemde dünyanın en çok konuştuğu siyasetçi olan Ukrayna Cumhurbaşkanı, sahada yer almaya devam edeceğini dile getirirken sosyal medyayı da etkin kullanmaya devam etti.

Avrupa Birliği ise işgalden sorumlu tuttuğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Savaşı durdur" çağrısı yaptı.

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