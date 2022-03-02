Yardım vaadine kandı, dolandırıldı

Valilikten yardım getirdi, evdeki tüm ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştı

Maskeye veda vakti

Maskelere veda, HES kodu uygulaması kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: "Açık havada maske zorunluluğu yok"

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Rusya Ukrayna savaşının yedinci günü

Rusya Ukrayna savaşında öne çıkan gelişmeler.

Kiev abluka altında

Devasa bir ordu Kiev'e ilerliyor

Harkov ve Jitomir'e yoğun saldırı

Rusya: Harkov'da kontrolü sağladık

Rus ordusuna karşı halk direnişi

İletişim kulesinde 5 ölü 5 yaralı

Ukrayna: Sivil kayıplar 2 bini aştı

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ÖZEL HABER -Yardım bahanesiyle dolandırıcılık

Yardım vaadine kandı, dolandırıldı

Valilikten yardım getirdi, evdeki tüm ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştı

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ÖZEL HABER - Otel dolandırıcıları durdurulamıyor

Ne hakkında yapılan haber ne kapatılan siteler ne de art arda yapılan şikayetler… Arsız dolandırıcıyı hiçbiri durduramadı.

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Çifte cinayetin nedeni şantaj mı? İki kuzenin ölümündeki sır