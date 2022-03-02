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2 Mart 2022, Çarşamba
Yardım vaadine kandı, dolandırıldı

Yardım vaadine kandı, dolandırıldı

Valilikten yardım getirdi, evdeki tüm ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştı

Maskeye veda vakti

Maskelere veda, HES kodu uygulaması kaldırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: "Açık havada maske zorunluluğu yok"

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Rusya Ukrayna savaşının yedinci günü

Rusya Ukrayna savaşında öne çıkan gelişmeler.

Kiev abluka altında

Devasa bir ordu Kiev'e ilerliyor

Harkov ve Jitomir'e yoğun saldırı

Rusya: Harkov'da kontrolü sağladık

Rus ordusuna karşı halk direnişi

İletişim kulesinde 5 ölü 5 yaralı

Ukrayna: Sivil kayıplar 2 bini aştı

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ÖZEL HABER -Yardım bahanesiyle dolandırıcılık

Yardım vaadine kandı, dolandırıldı

Valilikten yardım getirdi, evdeki tüm ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştı

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ÖZEL HABER - Otel dolandırıcıları durdurulamıyor

Ne hakkında yapılan haber ne kapatılan siteler ne de art arda yapılan şikayetler… Arsız dolandırıcıyı hiçbiri durduramadı.

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Çifte cinayetin nedeni şantaj mı? İki kuzenin ölümündeki sır

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