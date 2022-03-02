Maskeye veda vakti
Maskelere veda, HES kodu uygulaması kaldırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: "Açık havada maske zorunluluğu yok"
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Rusya Ukrayna savaşının yedinci günü
Rusya Ukrayna savaşında öne çıkan gelişmeler.
Kiev abluka altında
Devasa bir ordu Kiev'e ilerliyor
Harkov ve Jitomir'e yoğun saldırı
Rusya: Harkov'da kontrolü sağladık
Rus ordusuna karşı halk direnişi
İletişim kulesinde 5 ölü 5 yaralı
Ukrayna: Sivil kayıplar 2 bini aştı
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ÖZEL HABER -Yardım bahanesiyle dolandırıcılık
Yardım vaadine kandı, dolandırıldı
Valilikten yardım getirdi, evdeki tüm ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştı
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ÖZEL HABER - Otel dolandırıcıları durdurulamıyor
Ne hakkında yapılan haber ne kapatılan siteler ne de art arda yapılan şikayetler… Arsız dolandırıcıyı hiçbiri durduramadı.
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Çifte cinayetin nedeni şantaj mı? İki kuzenin ölümündeki sır