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3 Haziran 2022, Cuma
Yunanistan'a ''silahlı ada'' uyarısı

Yunanistan'a ''silahlı ada'' uyarısı

Önce ABD'de, ardından da Avrupa'da kapı kapı dolaşıp, Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis şimdi de Ege'de, hukuksuz şekilde silahlandırdığı, Türkiye'nin hemen yanı başındaki üç adayı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözlerle eleştirdiği Atina yönetimi, provokatif adımlarına devam ederken, Ankara da bölgedeki istikrarın bozulması durumunda adaların bağımsızlığını tartışmaya açacağını açıkladı. Tüm bu gerilimin ortasında yapılan Efes 2022 tatbikatı ise; Yunanistan'a adeta mesaj niteliğindeydi.

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