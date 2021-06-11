atv'de Hafta Sonu 20 Haziran 2021, Pazar

Günün ve gecenin sıcak gelişmeleri, haftanın önemli başlıkları

Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 07.30'da ekrana gelen, günün ve gecenin sıcak gelişmelerinin yanı sıra, geride kalan haftanın önemli başlıklarının yer aldığı programda, hayatın içinden farklı bölümler de yer alıyor. İbrahim Sadri'nin her hafta İstanbul'un farklı köşelerini kendi gözüyle anlattığı "Burdan Başka İstanbul", yakın tarihimizde hafızalarımızda yer etmiş anların yeniden hatırlanacağı "Unuttum Sanma Sakın", Yeşilçam'ın farklı yüzleri, canlı bağlantılar, Sadri'nin Seçtikleri, Gazete Manşetleri, Günün Şiiri gibi bölümlerin yanı sıra her bölümde ünlü konuklar da ağırlanıyor.