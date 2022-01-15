Görevlilere nunçaku ile saldırdı! O anlar kamerada...

Kaçak elektrik kullanımına yönelik bir ihbar alan elektrik şirketi görevlileri belirlenen adrese gitti. Elektriği kesmek üzere harekete geçen ekipler hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Ev sahibinin kickboks eğitmeni oğlu, görevlilere nunçaku ile saldırdı. O anlar, çevredeki kameralara yansıdı.

Nunçaku nedir?

Nunçaku, Uzak Doğu'dan dünyanın dört bir yanına yayılmış olan bir savunma sanatı aletidir. Birçok dövüş sporunda kullanılan bir alet olan nunçaku, Türkiye'de mınçıka olarak da biliniyor.