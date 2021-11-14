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14 Kasım 2021, Pazar
Nikah günü evleri yandı

Nikah günü evleri yandı

Eda - Eren Saruhan Çifti'nin borç bularak dizdikleri evleri nikah günü küle döndü. Hayatlarını birleştirmek için nikah dairesine gitmeye hazırlanan genç çitfin en özel günleri zehir oldu. Çatıda başlayan yangın evi kısa sürede sardı. Kalacak yerleri olmayan Saruhan çift zor günlerini atv Haber mikrofonlarına anlattı.

Genç çiftin en mutlu günleri zehir oldu

Evleri güne dönen Saruhan Çift eşyalarını güçlükle aldıklarını belirtti. Çeyizinden geriye tek bir parça bile eşyası kalmayan talihsiz yeni gelin yardım beklediklerini söyledi.

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