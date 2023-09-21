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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KISA VİDEO

Oktay Kaynarca, Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne aday gösterildi!

Ben Bu Cihana Sığmazam Salı atv'de!

Seul Uluslararası Drama Ödülleri Organizasyon Komitesinin Başkanı Eui-Chul Kim önderliğinde düzenlenen yarışmaya 44 farklı ülkeden 344 farklı çalışma katıldı. Düzenlenen ön elemenin sonucunda, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki rolüyle Oktay Kaynarca, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinden aday olarak seçildi. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oktay Kaynarca'yla beraber yarışan diğer oyuncular; Michael Chiklis, Eric Cantona, Navid Mohammadzadeh, Spyros Papadopoulos ve Wei Fan oldu.

DEVAMI
Ben Bu Cihana Sığmazam
SON BÖLÜMÜ İZLE 37. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
19 Eylül 2023, Salı
37. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
12 Eylül 2023, Salı
36. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam
13 Haziran 2023, Salı
35. Bölüm Ben Bu Cihana Sığmazam

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ FRAGMANLAR

TÜMÜ
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Eylül 2023, Salı
38. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
19 Eylül 2023, Salı
37. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
19 Eylül 2023, Salı
37. Bölüm fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam

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