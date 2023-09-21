Oktay Kaynarca, Seul Uluslararası Drama Ödülleri'ne aday gösterildi!

Ben Bu Cihana Sığmazam Salı atv'de!

Seul Uluslararası Drama Ödülleri Organizasyon Komitesinin Başkanı Eui-Chul Kim önderliğinde düzenlenen yarışmaya 44 farklı ülkeden 344 farklı çalışma katıldı. Düzenlenen ön elemenin sonucunda, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki rolüyle Oktay Kaynarca, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinden aday olarak seçildi. En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oktay Kaynarca'yla beraber yarışan diğer oyuncular; Michael Chiklis, Eric Cantona, Navid Mohammadzadeh, Spyros Papadopoulos ve Wei Fan oldu.