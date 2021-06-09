ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

100. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.06.2021, 11:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.06.2021, 11:32
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100. Bölüm Foto Galeri

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

100. Bölüm Foto Galeri

Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!

100. Bölüm Foto Galeri

Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır!

100. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır!

100. Bölüm Foto Galeri

Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar!

100. Bölüm Foto Galeri

Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!

100. Bölüm Foto Galeri

100. Bölüm Foto Galeri

100. Bölüm Foto Galeri

100. Bölüm Foto Galeri

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