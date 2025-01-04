Can Borcu - 3. Fragman

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4 Ocak 2025, Cumartesi 20:00

Can Borcu 3.Bölüm Fragmanı

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“Neler hissettiğinizi, nasıl acılar çektiğinizi tahmin edebiliyorum. ”

Kendi çektiği acıyı çocuklarının da çekmesine gönlü razı olmayan Handan, kızı Yasemin'e gerçekleri söyleyemez. Çocuklarını acı gerçeklerden korumak için her türlü gayreti göstermeye kararlıdır. Hayati tehlikeyi atlatan Emel hastaneden çıkar ama artık baston kullanmak zorundadır. Emel bu durum için Handan'ı suçlar.

Nihayet Emel ve Handan'ın yüzleşme zamanı gelmiştir. Emel, Handan'ı evinde ziyaret eder. İki kadın arasında konuşulanlar Handan'ın eşi Celal'le ilgili bilmediği başka rezilliklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.

Rüzgar babasının ölümüne sebep olan trafik kazası ile ilgili mesajlar alır. Mesajları gönderen gizli hesap babasının katilini bildiğini söylemektedir.

Rüzgar konuyla ilgili Mehmet'ten yardım ister. Rüzgar ve Mehmet kendilerine söylenen yere gider ve Celal'in ölümüyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaşırlar. Mehmet yeni gelişmeler ışığında iyice köşeye sıkışır. Kazayı Mehmet'in yaptığı gerçeği ortaya çıkacak mıdır?

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