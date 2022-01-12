ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DİĞER KISA VİDEO
13 Ocak 2022, Perşembe 20:00
Aman Reis Duymasın Perşembe 20.00'de atv'de!

Aman Reis Duymasın Perşembe 20.00'de atv'de!

Efsane diziden şahane bir komedi!

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Alışkın oldukları büyük şehrin atmosferinden eser burada yoktur. Küçük bir kasaba olan tatil merkezinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. En büyük korkuları ise liderleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olanları duyacak olmasıdır.

DEVAMI
FRAGMANLAR
Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor
Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor
Destan
18 Ocak 2022, Salı
7. Bölüm fragmanı Destan
Kalp Yarası
17 Ocak 2022, Pazartesi
27. Bölüm fragmanı Kalp Yarası
BİZE ULAŞIN