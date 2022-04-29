ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DİĞER KISA VİDEO
2 Mayıs 2022, Pazartesi 22:20
Bir Zamanlar Hollywood'da TV'de ilk kez Pazartesi 22.20'de atv'de

Bir Zamanlar Hollywood'da TV'de ilk kez Pazartesi 22.20'de atv'de

Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Al Pacino...

Rick Dalton, bir televizyon dizisi aktörüdür. Ancak Rick, film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, bir grup hippinin evlerine saldırmasıyla kesilecektir...

DEVAMI
FRAGMANLAR
Kardeşlerim
7 Mayıs 2022, Cumartesi
51. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Yalnız Kurt
6 Mayıs 2022, Cuma
15. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Kardeşlerim - 2 Fragman
30 Nisan 2022, Cumartesi
50. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2 Fragman
BİZE ULAŞIN