Bir Zamanlar Hollywood'da TV'de ilk kez Pazartesi 22.20'de atv'de

Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Al Pacino...

Rick Dalton, bir televizyon dizisi aktörüdür. Ancak Rick, film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, bir grup hippinin evlerine saldırmasıyla kesilecektir...