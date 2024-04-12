Bumblebee - Yabancı Sinema

Charlie, 18 yaşına girmek üzere olan genç bir kızdır. Bir gün hurda bir araç bulur ve tamir etmek için atölyesine götürür. Bilmediği şey ise tamir etmeye çalıştığı şey külüstür bir tosbağa değil, autobot Bumblebee'dir. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki şeytani autobotlar 'decepticonlardan' koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.