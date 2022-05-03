Cennetin Krallığı Çarşamba 22.20'de atv'de!

Hafızalara kazınan bir başyapıt!

Film temel olarak 12. yüzyıldaki haçlı seferleri sonrası Kudüs'ün durumunu ele almaktadır. Üç din için de kutsal sayılan topraklarda filmdeki zaman çerçevesinde Hristiyanlar egemen vaziyettedir. Bu arada Fransa'da demircilik yapmakta olan Balian'ı bir şövalye olan babası Godfrey ziyaret eder ve Kudüs'te ki barışı koruması için onu kendisiyle birlikte gelmeye davet eder. Başta çekinceli olan Balian daha sonra babası ile yola çıkar ancak karışık olan politik yapılar ve kargaşa nedeni ile oluşan çatışmada babası yaralanır ve Kudüs'e varamadan ölür. Balian bu arada Kudüs'ün kralı IV. Baldwin ile tanışır. Kral barışı korumanın ellerinde olduğunu söyler ve ondan yardım etmesini ister. Ancak kralın kız kardeşi ile evli olan Guy de Lusignan'da şehirde sözü geçen bir şövalyedir ve savaş yanlısıdır.