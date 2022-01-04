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6 Ocak 2022, Perşembe 00:00
Çin Seddi bu akşam 20.00'de atv'de

Çin Seddi bu akşam 20.00'de atv'de

Tarihi tekrar yazacak bir savaş...

Barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla Uzak Asya'ya gelen bir kervan önce bir çetenin, sonra da gizemli bir canavarın saldırısına uğrar. Ekipten sadece William ve Pero hayatta kalır. William, kendilerine saldıran canavarın kolunu koparmayı başarmıştır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından esir alınıp karargâha götürülürler. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratık olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. William ve Pedro, barutu bulma göreviyle canavara karşı savaşmak arasında sıkışırlar.

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