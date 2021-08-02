Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez Salı 20.00'de atv'de

Doğu Ekspresinde Cinayet - Yabancı Sinema
Yönetmen: Kenneth Branagh
Senarist: Michael Green, Agatha Christie
Oyuncular: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.