ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DİĞER KISA VİDEO
3 Ağustos 2021, Salı 00:00

Doğu Ekspresinde Cinayet TV'de ilk kez Salı 20.00'de atv'de

Doğu Ekspresinde Cinayet - Yabancı Sinema

Yönetmen: Kenneth Branagh

Senarist: Michael Green, Agatha Christie

Oyuncular: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıdaki yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir.

DEVAMI
ABONE OL
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
15 Temmuz 2021, Perşembe
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
İnanılmaz Aile 2 - TV'de ilk
16 Temmuz 2021, Cuma
İnanılmaz Aile 2 - TV'de ilk
BİZE ULAŞIN