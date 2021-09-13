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13 Eylül 2021, Pazartesi 00:00

Fantastik Dörtlü yarın 23.15'te atv'de

İzlenme rekorları kıran bir yapıt!

Sue, Reed, Ben ve Johnny uzayda özel bir görev için yolculuk yapan dört astronottur. Görev esnasında beklenmedik bir kozmik radyasyona maruz kalan dörtlü bunun sonucunda farklı özel güçlere sahip olurlar. Sue artık görünmez olabilirken, Reed üst seviyede esneklik kazanır, Ben kayaya dönüşür, Johnny ise alev topuna dönüşüp uçabilmektedir. Ne var ki bu tehlikeli alternatif evrenden aldıkları süper güçlere adapte olmak o kadar da kolay değildir. Fantastik Dörtlü yeni güçlerine hâkim olmaya çalışırken eskiden dost oldukları yeni bir düşmana karşı savaşarak dünyayı yok olma tehlikesinden kurtarmaya çalışacaktır.

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