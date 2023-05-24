ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DİĞER KISA VİDEO
Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ TV'de ilk kez Pazartesi 20.00'de atv'de.

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ TV'de ilk kez Pazartesi 20.00'de atv'de.

İmkansızı gerçekleştiren bir sultan, tarihe altın harflerle yazılan bir fetih...

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."
29 Mayıs 1453... O gün, Peygamber Efendimizin Hadis-i şerifi gerçekleşecek, Osman Gazi'nin rüyası hayat bulacaktı...
Aşılmaz denilen surları aşacak o büyük komutan 21 yaşında bir çağı bitirip, yeni bir çağ başlattı... Dünya tarihi o gün Fatih Sultan Mehmet ile sonsuza dek değişti...

DEVAMI
FRAGMANLAR
Kardeşlerim
27 Mayıs 2023, Cumartesi
92. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kuruluş Osman - 2. Fragman
24 Mayıs 2023, Çarşamba
127. Bölüm fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Aldatmak
25 Mayıs 2023, Perşembe
32. Bölüm fragmanı Aldatmak
BİZE ULAŞIN