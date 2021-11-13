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16 Kasım 2021, Salı 00:00
Fırtınalı Soygun TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de

Fırtınalı Soygun TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de

Mel Gibson'dan kesintisiz bir aksiyon!

Fırtınalı Soygun, fırtınalı bir gecede büyük bir soygun gerçekleştirmeye çalışan çeteyi durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir polisin hikâyesini konu ediyor. Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

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