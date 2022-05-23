2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021 - 2022 yılı İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona eriyor. Güçlü rakiplerini eleyerek finale adım atan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir öneme sahip olan maç 26 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'i 14. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yukatel Kayserispor Türkiye Kupası'nda finale nasıl kaldı?
Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da deplasmanda mağlup eden sarı kırmızılı ekip, zorlu rakibini kupanın dışına itti.
Kayserispor, sezonu çifte kupa ile tamamlamak isteyen Trabzonspor'a da izin vermedi. Karadeniz ekibine ilk maçta 1-0 mağlup olan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, rövanş maçını 4-2 kazanarak kupada final biletini aldı.
Demir Grup Sivasspor da önemli rakiplerini geride bırakmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor finale nasıl kaldı?
Kırmızı beyazlı ekip ilk olarak TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı. Ardından bir diğer TFF 1. Lig ekibi olan Bandırmaspor'u eleyen Sivasspor, Karagümrük'ün rakibi oldu.
Zorlu çeyrek final maçında Karagümrük'ü 1-0'lık skorla yenen Sivasspor, kupada yarı finale yükseldi.