2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Kırmızı beyazlı ekip ilk olarak TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı. Ardından bir diğer TFF 1. Lig ekibi olan Bandırmaspor'u eleyen Sivasspor, Karagümrük'ün rakibi oldu.