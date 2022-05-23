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2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

GİRİŞ TARİHİ: 23.05.2022, 17:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.05.2022, 18:06
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2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021 - 2022 yılı İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona eriyor. Güçlü rakiplerini eleyerek finale adım atan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Avrupa Ligi'ne katılma yolunda büyük bir öneme sahip olan maç 26 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.45'te başlayacak.

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

İstanbul'da oynanacak mücadele öncesinde iki takım da son hazırlıklarını sürdürüyor.

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'i 14. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, birbirinden zorlu rakiplerini geride bırakarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yukatel Kayserispor Türkiye Kupası'nda finale nasıl kaldı?

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Hikmet Karaman'ın öğrencileri, İstanbul'da son dakika golüyle Fenerbahçe'yi elemeyi başardı.

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da deplasmanda mağlup eden sarı kırmızılı ekip, zorlu rakibini kupanın dışına itti.

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Kayserispor, sezonu çifte kupa ile tamamlamak isteyen Trabzonspor'a da izin vermedi. Karadeniz ekibine ilk maçta 1-0 mağlup olan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, rövanş maçını 4-2 kazanarak kupada final biletini aldı.

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Demir Grup Sivasspor da önemli rakiplerini geride bırakmayı başardı. Spor Toto Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor finale nasıl kaldı?

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Kırmızı beyazlı ekip ilk olarak TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Ankaragücü'nü saf dışı bıraktı. Ardından bir diğer TFF 1. Lig ekibi olan Bandırmaspor'u eleyen Sivasspor, Karagümrük'ün rakibi oldu.

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Zorlu çeyrek final maçında Karagümrük'ü 1-0'lık skorla yenen Sivasspor, kupada yarı finale yükseldi.

2021 - 2022 Ziraat Türkiye Kupası Finali: Sivasspor - Kayserispor

Yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, ilk karşılaşmadan 2-1'lik avantajla ayrıldı.

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