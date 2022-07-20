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Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

GİRİŞ TARİHİ: 20.07.2022, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.07.2022, 11:37
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Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de başlıyor. NGM imzalı Bir Küçük Gün Işığı, yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin tanıtılmasıyla birlikte oyuncularının kim olacağı merak konusu haline geldi. Bir Küçük Gün Işığı'nın kadın başrolü Seray Kaya oldu.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Seray Kaya'nın ardından erkek başrol oyuncu olarak ise Berk Oktay belirlendi.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Okuma provasında bir araya gelen Seray Kaya ve Berk Oktay, yeni diziye başlamanın heyecanını yaşadı.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Bir Küçük Gün Işığı'nın çekimleri İtalya'nın Venedik ve Bologna şehirlerinde başladı. Dizinin çekimlerinin bir hafta İtalya'da süreceği açıklanırken sonrasında setin İstanbul'a kurulacağı öğrenildi.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Seray Kaya ve Berk Oktay arasındaki uyum da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İki ismin hayranları, sosyal medyadan oyunculara destek oldu.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv'de

Seray Kaya, Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterini hayat verirken Berk Oktay, Fırat karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak.

Bir Küçük Gün Işığı yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşacak.

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