Bu detayları bilmiyorsanız bilmiyorsanız EYT'den faydalanamazsınız

Uzun süredir gündemde olan ve formülleri tartışılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için net bir açıklama ve net tarih geldi. İşte detaylarıyla emeklilikte yaşa takılanlar hakkında bilmeniz gerekenler ve son gelişmeler…
Bakan Bilgin net tarih verdi
Milyonlarca EYT'li için müjdeli haber dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
Bakan Bilgin, çalışmanın tamamlandığını ve Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasının son aşamada olduğunu kaydederek, "Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
EYT nedir? Kimler EYT'li
8 Eylül 1999 tarihinde giren 4447 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa ile emeklilik şartları değiştirilerek erkekler için 25 yıl, kadın için 20 yıl sigortalılık süresi sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi.
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli artırıldı. 5000 ile 5975 gün arasında kademeli artırıldı. Böylelikle, emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının da sağlanması formülü getirildi.
Kadınlar için 20 yıl tamamlandı.
Erkekler için 25 yıl ise 8 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanmış olacak.
EYT şartları
EYT düzenlemesi henüz kamuoyuna açıklanmadı. Hazırlanan çalışma belli değil.
Ancak EYT için 1999 öncesi şartlara göre
1-8 Eylül 1999 öncesi ilk sigorta başlangıcı olanlar
2-Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi olmak
3) Gerekli prim sayısını doldurma
şartları gözüküyor.
EYT'liler ne istiyor?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı bulunan ve kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşlar yasanın geriye doğru yürütüldüğünü ve kazanılmış hakları ihlal ettiği düşüncesiyle yasanın ilk sigorta başlangıcındaki şartları getirmesini istiyor. Bir anlamda maç oynanırken kural değişikliği yapıldığını söylüyorlar.
Staj EYT'ye dahil olacak mı?
Mevcut kanuna göre, staj ya da çıraklık sigortasında sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sağlık primleri yatırılıyor. Sabah'ın haberine göre bu primler kısa vadeli sigorta kollarından sayıldığı için emeklilik hesabında kullanılamıyor.
Bu durumda staj sigortasının yapıldığı tarih de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediği için emeklilik hesaplaması bu tarihe göre değil uzun vadeli sigorta kollarından primlerin yatırıldığı günden başlatılıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde staj ya da çıraklık ile ilk sigortası yapılan birçok vatandaş daha sonra çalışma hayatına 1999 sonrası başladığı için EYT kapsamına da giremiyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigorta başlangıcı olanlar EYT kapsamında. Bu tarihten önce staj sigortası yaptırılanlar da düzenlemeden yararlanmak istiyordu
Bakan Bilgin bu kitle içinde çok önemli bir açıklama yaptı. "Bu konuda bir çalışma yaptırıyorum diyen bakan Bilgin staj sigortasının da EYT kapsamına alınabileceğinin sinyalini verdi.
Staj sigortasının da yasaya dahil edilmesi bekleniyor.