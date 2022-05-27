Geçmişten bugüne atv dizileri…

2009 yılında atv ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi sıradışı senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla yayınlandığı döneme damga vurdu.
Arkadaşlarının ve sevdiği kadının ihanetine uğrayan Ezel hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir.
Ömer'in en büyük destekçisi ise cezaevinde tanıştığı Ramzi Dayı'dır. Ramiz Dayı'nın başta "Shakespeare" ve "Oscar Wilde", olmak üzere dünya edebiyatının birçok ünlü isminin eserlerinden alıntı yaptığı özlü sözleri dikkat çekmiştir.
Ömer her şeyini çalanlardan intikamını almak için muhteşem bir plan yapar. Ezel'in başrollerinde Kenan İmirzalioğlu,Cansu Dere, Barış Falay, Yiğit Özşener'in yanı sıra usta oyuncular Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer yer aldı.
Hızır Çakırbeyli ailenin reisidir. En son kararları o verir. Önceliği düzeni sağlamak ve ailesini korumaktır.
Çakırbeyliler, Türkiye'nin en güçlü ailesidir. Sömürge güçlerine kafa tutan Çakırbeyliler amacına ulaşmak için zaman zaman ağır bedeller ödemektedir.