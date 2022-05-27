Geçmişten bugüne atv dizileri…

Ömer'in en büyük destekçisi ise cezaevinde tanıştığı Ramzi Dayı'dır. Ramiz Dayı'nın başta "Shakespeare" ve "Oscar Wilde", olmak üzere dünya edebiyatının birçok ünlü isminin eserlerinden alıntı yaptığı özlü sözleri dikkat çekmiştir.