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Geçmişten bugüne atv dizileri…

atv'nin yayınlandığı dönemde herkes tarafından çok sevilen, geçmişten bugüne atv dizileri…

GİRİŞ TARİHİ: 27.05.2022, 13:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.05.2022, 18:47
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Geçmişten bugüne atv dizileri…

Ezel...

Geçmişten bugüne atv dizileri…

2009 yılında atv ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi sıradışı senaryosu ve başarılı oyunculuk performanslarıyla yayınlandığı döneme damga vurdu.

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Arkadaşlarının ve sevdiği kadının ihanetine uğrayan Ezel hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir.

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Ömer'e hayatının kazığını atan Eyşan'ın ise görününden farklı bir hikayesi vardır.

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Ömer'in en büyük destekçisi ise cezaevinde tanıştığı Ramzi Dayı'dır. Ramiz Dayı'nın başta "Shakespeare" ve "Oscar Wilde", olmak üzere dünya edebiyatının birçok ünlü isminin eserlerinden alıntı yaptığı özlü sözleri dikkat çekmiştir.

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Ömer her şeyini çalanlardan intikamını almak için muhteşem bir plan yapar. Ezel'in başrollerinde Kenan İmirzalioğlu,Cansu Dere, Barış Falay, Yiğit Özşener'in yanı sıra usta oyuncular Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer yer aldı.

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz...

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Hızır Çakırbeyli ailenin reisidir. En son kararları o verir. Önceliği düzeni sağlamak ve ailesini korumaktır.

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Çakırbeyliler, Türkiye'nin en güçlü ailesidir. Sömürge güçlerine kafa tutan Çakırbeyliler amacına ulaşmak için zaman zaman ağır bedeller ödemektedir.

Geçmişten bugüne atv dizileri…

Yer altı dünyasınındaki dengeler kısa sürede değişmektedir.

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