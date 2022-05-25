Gül Masalı oyuncuları kimler? Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve daha fazlası...

atv'nin yeni dizisi Gül Masalı ilk tanıtımı sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Pastel Film imzası ile atv ekranlarına gelecek olan Gül Masalı, birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Gül Masalı kadrosu ve Gül Masalı ne zaman başlayacak soruları da gündemin tepesinde yer aldı. İşte Gül Masalı oyuncuları ve merak edilenleri...