Gül Masalı oyuncuları kimler? Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca ve daha fazlası...

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan Gül Masalı dizisi oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren yeni dizide hangi oyuncular yer alıyor?
atv'nin yeni dizisi Gül Masalı ilk tanıtımı sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Pastel Film imzası ile atv ekranlarına gelecek olan Gül Masalı, birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. Gül Masalı kadrosu ve Gül Masalı ne zaman başlayacak soruları da gündemin tepesinde yer aldı. İşte Gül Masalı oyuncuları ve merak edilenleri...
Gül Masalı'nda Gonca karakterine hayat verecek olan Gülper Özdemir, oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürmeye devam ediyor. 1990 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya gelen Gülper Özdemir, oyunculuk eğitimine de doğduğu ülkede başladı. Gülper Özdemir hem Almanya hem de Türkiye'de çeşitli tiyatrolarda rol aldıktan sonra birçok dizide rol aldı. Gülper Özdemir atv'nin efsane dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'de de oynamıştı.
1992 yılında İstanbul'da doğan Erdem Kaynarca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefer Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü ile eğitim hayatını sürdüren Erdem Kaynarca, genç yaşlardan itibaren farklı yapımlarda görev aldı.
1990 yılında İstanbul'da doğan Sarp Can Köroğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde eğitim aldı. Sarp Can Köroğlu, üniversite eğitimi sırasında oyunculuk kariyerine başladı.
1972'de İstanbul'da dünyaya gelen Gülçin Hatıhan, akıllara kazınan birçok yapımda yer aldı. Gülçin Hatıhan, Broadway'de ilk Türk müzikalinin de yönetmenliğini yaptı. Gülçin Hatıhan hem oyunculuk hem yönetmenlik kariyerine başarıyla devam ediyor. Gülçin Hatıhan, Hercai dizisinde Handan karakterine hayat vermişti.
1970, İstanbul doğumlu olan Arif Pişkin 1990 yılında oyunculuk yolundaki ilk adımını attı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü öğrencisi olarak girdiği okulda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çeşitli dizilerde rol alan Arif Pişkin, atv ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştı.
1973'te Ankara'da dünyaya gelen Bülent Düzgünoğlu, lisans eğitimini Bilket Üniversitesi'nde aldı. Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra oyunculuk kariyerine başlayan Bülent Düzgünoğlu, çok sayıda film ve dizide oynadı. Bülent Düzgünoğlu, atv ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde de rol almıştı.
1956 İstanbul doğumlu olan Ayşenil Şamlıoğlu, oyuncu ve yönetmen olarak birçok projeye imza attı. Lise yıllarından itibaren oyunculuğa adım atan Ayşenil Şamlıoğlu, önemli projelerde yer aldı. Başarılı oyuncu, 2009 - 2012 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yaptı.
1961 yılında Denizli'de dünyaya gelen Suat Sungur, tiyatro sahnesine adımını küçük yaşlarda attı. Suat Sungur, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet konsevatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Çok sayıda dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu, tiyatro sahnesinde de adından söz ettirdi.