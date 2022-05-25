İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler? Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu ve daha fazlası...

atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş ilk tanıtımı sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Fabrika Yapım imzası ile atv ekranlarına gelecek olan İçimizdeki Ateş, birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. İçimizdeki Ateş kadrosu ve İçimizdeki Ateş ne zaman başlayacak soruları da gündemin tepesinde yer aldı. İşte İçimizdeki Ateş oyuncuları ve merak edilenleri...