İçimizdeki Ateş oyuncuları kimler? Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu ve daha fazlası...

atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş ilk tanıtımı sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Fabrika Yapım imzası ile atv ekranlarına gelecek olan İçimizdeki Ateş, birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getiriyor. İçimizdeki Ateş kadrosu ve İçimizdeki Ateş ne zaman başlayacak soruları da gündemin tepesinde yer aldı. İşte İçimizdeki Ateş oyuncuları ve merak edilenleri...
1985 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Burak Sevinç, sanatçı bir ailede doğdu. Ud sanatçısı bir babanın oğlu olan Burak Sevinç, müziğe ve oyunculuğa ilgi duydu. Birçok dizi ve filmde izleyenlerin karşısına çıkan Burak Sevinç, oyunculuk kariyerine doludizgin devam ediyor.
Ceren Benderlioğlu, 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, birçok yapımda rol aldı. Ceren Benderlioğlu, atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da da büyük beğeni toplamıştı.
2001 yılında İstanbul'da doğan İpek Filiz Yazıcı, farklı dizi ve reklam projeleriyle oyunculuk kariyerine adım attı. Genç oyuncu, 2016 yılından bu yana farklı projelerde sevenleriyle buluşuyor.
Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk tecrübesi yaşayan Atakan Hoşgören 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyan genç yıldız, kariyerine İçimizdeki Ateş dizisi ile devam ediyor.
1994 yılında Denizli'de doğan Gizem Arıkan, küçük yaşlardan itibaren sahnelerin tozunu yutmaya başladı. Genç yıldız, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı.
1999 doğumlu olan Demirhan Demircioğlu İstanbul'da dünyaya geldi. Demirhan Demircioğlu, oyunculuk kariyerinin yanında müzisyen olarak da dikkat çekiyor.
İçimizdeki Ateş dizisi, genç oyuncular ile tecrübeli yıldızları bir araya getiriyor. Fabrika Yapım imzası ile yolan çıkan dizinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.
Yakında atv ekranlarına gelecek olan İçimizdeki Ateş dizisi, yaz sezonuna iddialı bir giriş yapıyor.