Sevmek Zamanı dizisi ile atv ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak olan İlhan Şen kimdir? 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen İlhan Şen, 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu. Başarılı oyuncu İlhan Şen Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. İlhan Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli markalar için modellik yaptı. Oyunculuğa bir kısa filmle adım atan başarılı oyuncu, ardından birçok projede rol aldı. atv ekranlarında önce Şahin Tepesi, ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol aldı. Sevilen oyuncu İlhan Şen, şu sıralar Sevmek Zamanı dizisiyle bir kez daha atv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlhan Şen'in Sevmek Zamanı dizisindeki partneri ise Deniz Işın olacak. İlhan Şen, Sevmek Zamanı'nda Kaan karakterine hayat verecek. Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapacak olan Sevmek Zamanı yakında atv'de.