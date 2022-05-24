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Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

İlhan Şen kimdir? atv ekranlarında başlayacak olan Sevmek Zamanı dizisinin Kaan'ı İlhan Şen nereli? İlhan Şen hangi okuldan mezun? İlhan Şen boyu kaç? EDHO ve Şahin Tepesi dizilerinde oynayan İlhan Şen'in yeni partneri kim?

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2022, 12:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2022, 13:08
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Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

Sevmek Zamanı dizisi ile atv ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak olan İlhan Şen kimdir?

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen İlhan Şen, 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

Başarılı oyuncu İlhan Şen Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

İlhan Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

Çeşitli markalar için modellik yaptı.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

Oyunculuğa bir kısa filmle adım atan başarılı oyuncu, ardından birçok projede rol aldı.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

atv ekranlarında önce Şahin Tepesi, ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol aldı.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

Sevilen oyuncu İlhan Şen, şu sıralar Sevmek Zamanı dizisiyle bir kez daha atv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

İlhan Şen'in Sevmek Zamanı dizisindeki partneri ise Deniz Işın olacak.

Sevmek Zamanı dizisinin yıldızı İlhan Şen kimdir?

İlhan Şen, Sevmek Zamanı'nda Kaan karakterine hayat verecek.

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