Sevmek Zamanı oyuncuları kimler? İlhan Şen, Deniz Işın ve daha fazlası...

Oyuncu kadrosu çok merak edilen dizi, ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın da gündemine geldi.
Sevmek Zamanı'nın yeni tanıtımında yaz aylarının yeni çifti İlhan Şen ve Deniz Işın da izleyicinin karşısına çıktı.
Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv ekranında yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanan Sevmek Zamanı oyuncu kadrosunda hangi isimler yer aldı? Yeni dizi Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak? Dizinin başrol oyuncuları hangi karakterlere hayat verecek?
Firuze ve Kaan'ın bir günde değişen hayatlarını yansıtacak olan Sevmek Zamanı dizisinin müziklerini Can Öget hazırladı. Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Sevmek Zamanı'nın yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın
üstleniyor.
Sevmek Zamanı'nda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi önemli isimler yer alıyor. İşte Sevmek Zamanı dizisinin merak edilenleri ve oyuncuları hakkında detaylar...
Sevmek Zamanı dizisinin başrol oyuncularından İlhan Şen kimdir? Başarılı oyuncu İlhan Şen 19 Aralık 1987 yılında Bulgaristan'da doğdu. Çeşitli markalar için modellik yapan İlhan Şen, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Oyunculuğa bir kısa filmle adım atan başarılı oyuncu, ardından birçok projede rol aldı. atv ekranlarında önce Şahin Tepesi, ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde rol aldı.
Başarılı oyuncu Deniz Işın kimdir? Deniz Işın Sevmek Zamanı'nda hangi karakteri canlandıracak?
Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptı. Deniz Işın birçok önemli yapımda rol aldı.
Sevmek Zamanı dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden diğeri ise Serenay Aktaş oldu. Serenay Aktaş kimdir?
Sevmek Zamanı'nda rol alacak olan başarılı oyuncu 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 15 yaşında futbola başlayan Serenay Aktaş, çeşitli kulüplerde forma giydi. Oyunculuk kariyerinde de başarıyla ilerleyen Serenay Aktaş, yayınlandığı dönemde çok sevilen Kalp Yarası'nda da rol almıştı.