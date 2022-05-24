Sevmek Zamanı oyuncuları kimler? İlhan Şen, Deniz Işın ve daha fazlası...

Sevmek Zamanı dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden diğeri ise Serenay Aktaş oldu. Serenay Aktaş kimdir?

Sevmek Zamanı'nda rol alacak olan başarılı oyuncu 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 15 yaşında futbola başlayan Serenay Aktaş, çeşitli kulüplerde forma giydi. Oyunculuk kariyerinde de başarıyla ilerleyen Serenay Aktaş, yayınlandığı dönemde çok sevilen Kalp Yarası'nda da rol almıştı.