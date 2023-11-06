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Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

GİRİŞ TARİHİ: 06.11.2023, 16:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.11.2023, 16:31
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Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

atv ekranında yakında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Yıldızlar Bana Uzak dizisi, büyük bir merakla bekleniyor. Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler? Yıldızlar Bana Uzak dizisi kadrosunda kimler var? Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'yı buluşturan Yıldızlar Bana Uzak dizisinin hikayesi ve diziye dair tüm detaylar burada!

atv'nin yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak' sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla 'Yıldızlar Bana Uzak' bu sezon çok konuşulacak.

İşte merakla beklenen Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları...

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Furkan Andıç - Kadir

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Burcu Kıratlı - Aslı

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Murat Daltaban - Orhan

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Rami Narin - Han

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Elifcan Ongurlar - Doğan

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Evrim Doğan - Melike

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

İnanç Konukçu - Murat

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Goncagül Sunar - Sırma

Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

Yaprak Medine - Kumru

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