Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var?

atv ekranında yakında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Yıldızlar Bana Uzak dizisi, büyük bir merakla bekleniyor. Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler? Yıldızlar Bana Uzak dizisi kadrosunda kimler var? Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'yı buluşturan Yıldızlar Bana Uzak dizisinin hikayesi ve diziye dair tüm detaylar burada!

atv'nin yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak' sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadrosuyla 'Yıldızlar Bana Uzak' bu sezon çok konuşulacak.

İşte merakla beklenen Yıldızlar Bana Uzak oyuncuları...