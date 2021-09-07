İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi TV'de ilk kez Çarşamba 20.00'de atv'de

Tadına doyulmaz bir animasyon!

İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristi olan Aslı, yayınlanacak olan yeni bölümün hazırlıkları ile uğraşır. Patronu Ayşe, Gümüşçüler Çarşısı'nı tanıtan bir bölüm yazılmasını isteyince, Aslı araştırma yapmak için 72 yaşındaki Veli Dede'nin dükkânına gider. Genç kadın araştırma için gittiği dükkânda kendisini büyük bir gizemin içinde bulur. Anlatılanlara göre, İstanbul'un altında saklı kalan bir hazine vardır ve bu hazinenin sırrı gümüş ustalarına emanettir. Dükkân sahibi Veli Dede ise bu son koruyucusudur. Hazine, altın, elmas, yakut gibi değerli bir taş değil, içenlere şifa dağıtan ve yaşlılıktan uzak tutan bir hayat suyudur. Aslı, öğrendiklerinden sonra gizemli bir maceraya atılır.