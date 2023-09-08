95. Bölüm Fragmanı

Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji'nin yeni dönemine "merhaba" derler. Şengül ve Orhan'ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir. Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir. Ansızın ortaya çıkan birtakım gerçekler, Eren kardeşlerde büyük bir şok etkisi yaratırken, Akif ve Nebahat'i ise büyük bir dehşetle karşı karşıya getirir.